Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία

19 Βραβεία Great Taste Awards για τα παγωτά ΚΑΥΑΚ.

Άλλη μία χρονιά που η ελληνική εταιρία παγωτών Kayak διακρίνεται με 2 μοναδικές γεύσεις, στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards, φτάνοντας τα 19 βραβεία!

Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό.

Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.