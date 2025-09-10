Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά: Το viral TikTok που δείχνει πόσο εφιαλτική είναι η αγορά εργασίας
JTeam
10 Σεπτεμβρίου 2025
Viral στο TikTok έγινε η εξομολόγηση άνδρα που υπέβαλε 3.000 αιτήσεις για δουλειά χωρίς αποτέλεσμα. Τι απαντούν εργαζόμενοι και αφεντικά
Όλοι έχουμε μέρες που η σκέψη να σηκωθούμε για δουλειά μοιάζει αβάσταχτη, ειδικά Δευτέρα πρωί. Όμως ένας άνδρας από το Λος Άντζελες μας θυμίζει ότι, όσο κι αν γκρινιάζουμε, το να έχεις δουλειά είναι προνόμιο – ειδικά σήμερα.
Ο Dean Lin, γνωστός στο TikTok ως @deanwlin, αποκάλυψε σε ένα viral βίντεο ότι έχει καταθέσει «3.000 αιτήσεις για δουλειά» χωρίς καμία επιτυχία. «Κορίτσι, αν έχεις δουλειά, κράτησέ τη. Η αγορά είναι τόσο κακή αυτή τη στιγμή που είμαι έτοιμος να κάνω έγκλημα», είπε με χιούμορ, προκαλώντας αμέσως καταιγισμό σχολίων από χιλιάδες χρήστες.
