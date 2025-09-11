11η Σεπτεμβρίου: Το κόστος της τρομοκρατίας στους Δίδυμους Πύργους

Συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους και άλλαξαν για πάντα τον ρου της ιστορίας των ΗΠΑ

Ελεύθερη ήταν η πτώση που προκλήθηκε στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές με τις μετοχές σε ορισμένους επιχειρηματικούς κλάδους να βάφονται με βαθύ κόκκινο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τουρισμός, αεροπορικές και ασφαλιστικές: Οι κλάδοι που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές

Το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) καθυστέρησε μετά τη συντριβή του πρώτου αεροπλάνου στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ενώ οι συναλλαγές ακυρώθηκαν μετά τη συντριβή του δεύτερου αεροπλάνου στον Νότιο Πύργο.

