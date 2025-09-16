Έως και 15% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών στον ιδιωτικό τομέα το 2024
JTeam
16 Σεπτεμβρίου 2025
Παρά τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης στην αμειβόμενη εργασία, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών - γυναικών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υφίσταται, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.
Η εξίσωση των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων παραμένει άπιαστο όνειρο, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (Δεκέμβριος 2024) ο μισθός των γυναικών υπολείπεται κατά 15% - τουλάχιστον - του μισθού των ανδρών σε αντίστοιχη θέση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.