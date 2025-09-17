Όπως διαβάζουμε στον Independent, η χώρα πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 για να αναδείξει τον επόμενο πρωθυπουργό

Το Νεπάλ γνώρισε μια ιστορική στιγμή, αφού για πρώτη φορά εκλέχθηκε γυναίκα (προσωρινή) πρωθυπουργός για τη χώρα. Οι Gen Zers στο Νεπάλ, φαίνεται να χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Discord για να πραγματοποιήσουν μια αυτοσχέδια ψηφοφορία για την εκλογή της πρώτης γυναίκας προσωρινής πρωθυπουργού, λίγες μέρες μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Σαρμά Όλι.

Όπως διαβάζουμε στον Independent, η χώρα πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 για να αναδείξει τον επόμενο πρωθυπουργό. Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, η Σούσιλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του δικαστηρίου, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας. Η ορκωμοσία της πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις και το βίαιο κύμα αναταραχής που έχουν λάβει χώρα στο Νεπάλ τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτήθηκαν εν μέρει από τη δυσαρέσκεια για την απαγόρευση από την κυβέρνηση αρκετών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σύντομα μετατράπηκαν σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη διαφθορά και την ανεργία.

Η Gen Z βγήκε στους δρόμους με πανό και συνθήματα. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν σε αυτές τις διαδηλώσεις, που ξέσπασαν αφότου η κυβέρνηση προσπάθησε να κλείσει πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram, προκαλώντας έντονη οργή. Σχεδόν όλη η χώρα έχει λεηλατηθεί, χιλιάδες κτήρια έχουν κατεδαφιστεί και σχεδόν κάθε σημαντικός κρατικός θεσμός έχει υποστεί ζημιές. Ο πρωθυπουργός, Σαρμά Όλι, (KP Sharma Oli) παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τους θανάτους.

Ποια είναι η Σούσιλα Κάρκι;

Μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και την έξοδο ανώτερων πολιτικών προσωπικοτήτων που άφησαν ένα κενό εξουσίας στο Νεπάλ, ακτιβιστές κατέφυγαν στο Discord για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους. Και πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο διορισμός της Σούσιλα Κάρκι ως προσωρινής πρωθυπουργού αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην ηγεσία των γυναικών.

H ίδια, έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, ηγούμενη του δικαστικού σώματος από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επέβλεψε αρκετές σημαντικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του εν ενεργεία Υπουργού Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Jaya Prakash Prasad Gupta, για διαφθορά. Προήδρευσε επίσης μιας απόφασης που ανέτρεψε τον διορισμό του αρχηγού της αστυνομίας από την κυβέρνηση.

Μέσα σε ένα χρόνο από την επικύρωση του διορισμού της ως μόνιμης δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ το 2016, νομοθέτες από το τότε κυβερνών Νεπαλέζικο Κογκρέσο και το CPN υπέβαλαν πρόταση παραπομπής εναντίον της, ισχυριζόμενοι μεροληψία, συμπεριλαμβανομένης της μεροληψίας σχετικά με τις αποφάσεις διορισμού του αρχηγού της αστυνομίας. Η πρόταση οδήγησε στην αποβολή της και στην απόλυσή της από επικεφαλής της εποπτικής αρχής κατά της διαφθοράς, αλλά αμέσως πυροδότησε δημόσιες διαμαρτυρίες υπέρ της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Ως μία από τις πρώτες της ενέργειες ως προσωρινή πρωθυπουργός, η Κάρκι διέλυσε το κοινοβούλιο του Νεπάλ και προγραμμάτισε νέες γενικές εκλογές για τον Μάρτιο του 2026.