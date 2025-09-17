LIFE NOW

Πού επενδύουν οι νέοι Έλληνες

JTeam

17 Σεπτεμβρίου 2025

Πού επενδύουν οι νέοι Έλληνες
Shutterstock
Οι νέες γενιές στην Ελλάδα αρχίζουν να εξερευνούν εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία περιουσίας μακροπρόθεσμα

Αν και οι επενδύσεις σε ακίνητα παραμένουν ως η προτιμώμενη επιλογή για την πλειονότητα της Gen Z, πολλοί νέοι στρέφονται προς τις κεφαλαιαγορές, κυρίως σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Η στροφή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών κατοικίας, η οποία υπερβαίνει σταθερά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID