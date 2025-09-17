Πού επενδύουν οι νέοι Έλληνες

Οι νέες γενιές στην Ελλάδα αρχίζουν να εξερευνούν εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία περιουσίας μακροπρόθεσμα

Αν και οι επενδύσεις σε ακίνητα παραμένουν ως η προτιμώμενη επιλογή για την πλειονότητα της Gen Z, πολλοί νέοι στρέφονται προς τις κεφαλαιαγορές, κυρίως σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Η στροφή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών κατοικίας, η οποία υπερβαίνει σταθερά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα.

