Οι Μακρόν στο δικαστήριο με τεκμήρια - Απαντήσεις για το αν η Μπριζίτ γεννήθηκε άντρας
JTeam
18 Σεπτεμβρίου 2025
Οι Μακρόν απαντούν με επιστημονικά τεκμήρια στις θεωρίες της Candace Owens
Σε μια ασυνήθιστη και υψηλού προφίλ δικαστική διαμάχη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ προσφεύγουν σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της δεξιάς σχολιάστριας Candace Owens, η οποία έχει διαδώσει επανειλημμένα τη θεωρία ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας.
