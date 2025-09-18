Οι Μακρόν στο δικαστήριο με τεκμήρια - Απαντήσεις για το αν η Μπριζίτ γεννήθηκε άντρας

Οι Μακρόν απαντούν με επιστημονικά τεκμήρια στις θεωρίες της Candace Owens

Σε μια ασυνήθιστη και υψηλού προφίλ δικαστική διαμάχη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ προσφεύγουν σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της δεξιάς σχολιάστριας Candace Owens, η οποία έχει διαδώσει επανειλημμένα τη θεωρία ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας.

