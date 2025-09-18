LIFE NOW

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο

18 Σεπτεμβρίου 2025

Το αδιέξοδο με την Unilever

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, συνιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry's, αναφερόμενος στην παραίτησή του μετά από μισό αιώνα πορείας δίπλα στο επαγγελματικό «έτερον ήμισύ» του, Μπεν Κόεν.

Όταν ο κολοσσός του λιανεμπορίου Unilever εξαγόρασε την εταιρεία το 2000, η Ben & Jerry’s διαπραγματεύτηκε μια λεπτομερή συμφωνία συγχώνευσης για να προστατεύσει το δικαίωμά της να εκφράζει την άποψή της. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Τζέρι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Unilever, «καταπνίγει την πολιτική και κοινωνική αποστολή της εταιρείας».

