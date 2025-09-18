Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο

Το αδιέξοδο με την Unilever

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, συνιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry's, αναφερόμενος στην παραίτησή του μετά από μισό αιώνα πορείας δίπλα στο επαγγελματικό «έτερον ήμισύ» του, Μπεν Κόεν.

Όταν ο κολοσσός του λιανεμπορίου Unilever εξαγόρασε την εταιρεία το 2000, η Ben & Jerry’s διαπραγματεύτηκε μια λεπτομερή συμφωνία συγχώνευσης για να προστατεύσει το δικαίωμά της να εκφράζει την άποψή της. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Τζέρι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Unilever, «καταπνίγει την πολιτική και κοινωνική αποστολή της εταιρείας».

