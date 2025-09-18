Το ποδόσφαιρο γυναικών και στο Football Manager από το 2026

To Football Manager εμπλουτίζεται με την προσθήκη του ποδοσφαίρου γυναικών, με τη νέα έκδοση να περιλαμβάνει πάνω από 35.000 παίκτριες σε 4.000 ομάδες και 14 πρωταθλήματα ανά τον κόσμο

Από το 2021 η κοινότητα του Football Manager γνώριζε πως υπήρχε το πλάνο ώστε να προστεθεί κάποια στιγμή στο παιχνίδι και το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό το ενδεχόμενο γίνεται πλέον πραγματικότητα με την κυκλοφορία του Football Manager 2026.

Οι δημιουργοί της Sports Interactive σχημάτισαν μια ξεχωριστή ομάδα προγραμματιστών και αναλυτών, αφιερωμένη αποκλειστικά στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων για τις ποδοσφαιρίστριες. Δεν πρόκειται μια απλή αντιγραφή του υπάρχοντος συστήματος, αλλά χτίστηκε κάτι εντελώς καινούργιο από το μηδέν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο GWomen.gr