Gen Alpha: 1 στα 3 παιδιά θέλει να γίνει Youtuber

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Πάνω από 3 στα 10 παιδιά της Gen Alpha δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου στα social media, ενώ μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 32% των παιδιών μεταξύ 12 - 15 ετών ήδη αναφέρουν σαν το ιδανικό τους επάγγελμα το «YouTuber». Σύμφωνα με στοιχεία της Kaspersky, για πολλά παιδιά, οι ψηφιακοί δημιουργοί αποτελούν πρότυπα, και η επιθυμία τους να ξεχωρίσουν στο διαδίκτυο εμφανίζεται ακόμα πριν την εφηβεία.

Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη. Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά, οι κίνδυνοι γίνονται ευκαιρίες μάθησης και τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση να δημιουργούν online.

