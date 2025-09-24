Gen Alpha: 1 στα 3 παιδιά θέλει να γίνει Youtuber

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς
Πάνω από 3 στα 10 παιδιά της Gen Alpha δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου στα social media, ενώ μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 32% των παιδιών μεταξύ 12 - 15 ετών ήδη αναφέρουν σαν το ιδανικό τους επάγγελμα το «YouTuber». Σύμφωνα με στοιχεία της Kaspersky, για πολλά παιδιά, οι ψηφιακοί δημιουργοί αποτελούν πρότυπα, και η επιθυμία τους να ξεχωρίσουν στο διαδίκτυο εμφανίζεται ακόμα πριν την εφηβεία.
Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη. Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά, οι κίνδυνοι γίνονται ευκαιρίες μάθησης και τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση να δημιουργούν online.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.
Διαβάζονται Τώρα
- Ένας επίπονος κύκλος ολοκληρώνεται γι’ αυτά τα 3 ζώδια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
- Είσαι single; 5 λόγοι που πρέπει να χαίρεσαι γι’ αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη
- Η Ιαπωνία δεν σταματά να μας εκπλήσσει: Δημιούργησε χώρους κλάματος, όπου άνδρες βλέπουν ταινίες μαζί σου και σκουπίζουν ακόμα και τα δάκρυά σου