Αυτό είναι το πιο όμορφο βιβλιοπωλείο-καφέ στον κόσμο

Η λίστα με τα πιο όμορφα βιβλιοκαφέ σύμφωνα με τις ψήφους περισσότερων από 200.000 αναγνωστών παγκοσμίως

Τα βιβλιοπωλεία-καφέ, οι χώροι όπου η γνώση συναντά τη ζεστή ατμόσφαιρα με μια κούπα καφέ, έχουν καταφέρει να κλέψουν τις καρδιές των βιβλιόφιλων τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από δύο μήνες ψηφοφορίας, η 1000 Libraries, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάδειξη βιβλιοθηκών και βιβλιοπωλείων παγκοσμίως, αποκάλυψε τη λίστα με τα 10 πιο καινοτόμα βιβλιοπωλεία-καφέ στον κόσμο για το 2025.

