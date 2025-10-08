Τέιλορ Σουίφτ: Γιατί είναι τόσο big deal το νέο άλμπουμ της

Καταλύτης και ρυθμιστής των αποδόσεων όλων των επιδόσεων του music industry το 12ο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο το “The Life of a Showgirl".

Η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ αποτέλεσε μέρα-ορόσημο για τους φανς της ενώ παράλληλα, προκάλεσε σεισμό στη μουσική βιομηχανία. Το 12ο άλμπουμ της διάσημης τραγουδίστριας με τίτλο "The Life of a Showgirl", έκανε το ντεμπούτο στην πρώτη θέση των τσαρτς του Billboard στις ΗΠΑ, «κόβοντας» πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα ενώ εισέφερε έναν πακτωλό χρημάτων από τις πρώτες ώρες που βρέθηκε στον αέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Comscore.

Παράλληλα, τον δίσκο της συνοδεύει και η ταινία "The Official Release Party of a Showgirl", που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το Σαββατοκύριακο όπου περιλαμβάνει το νεότερο βίντεο κλιπ της και παρασκηνιακά πλάνα. Συγκέντρωσε περίπου 33 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τη νέα ταινία του Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον "The Smashing Machine", και το "One Battle After Another" του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr