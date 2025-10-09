Άντρας κακοποίησε την έγκυο σύζυγό του. Την τρύπησε σε όλο το πρόσωπό της με πιρούνι

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βία στην Αθήνα. Ακόμα ένα άνδρας κακοποίησε τη σύζυγό του

Επίθεση από τον σύζυγό της με πιρούνι δέχθηκε τη Δευτέρα μια έγκυος γυναίκα. Ο δράστης, την τρύπησε σε όλο της το πρόσωπο με πιρούνι, ενώ αυτήν τη στιγμή ίδια νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο, έχοντας σοβαρά τραύματα παντού στο πρόσωπό της.

Η 38χρονη βρίσκεται στον 3ο μήνα κύησης και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου με αίματα σε όλο το πρόσωπο. Το μεσημέρι της Τετάρτης ο σύζυγός της εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού και ακολούθως συνελήφθη.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως δεν έχει δει ξανά κάτι τέτοιο. «Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, έφερε τραύματα από πιρούνι και χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια. Η γυναίκα δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», ανέφερε. «Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο», τόνισε.

Ο δράστης έχει οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής ενώ αναμένεται να δοθεί για προανάκριση στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει προκύψει πως έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές.



