Πότε επιτίθεται ένα ζώο σε ένα παιδί; 5 συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων από κατοικίδια

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» ασχολείται με την πρόληψη και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

Ατυχήματα που προέρχονται από ζώα δε συμβαίνουν συχνά και σπάνια είναι θανατηφόρα. Όταν συμβαίνουν όμως, είναι πολύ δυσάρεστα και πολλές φορές προκαλούν στα παιδιά φοβίες που τους ακολουθούν όλη τους τη ζωή.

Είναι σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά ότι μπορούν να αποφύγουν τον τραυματισμό από ζώα, αρκεί να σέβονται τις ανάγκες και τις συνήθειες τους και να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται.

Πότε επιτίθενται

Τα ζώα επιτίθενται συνήθως όταν είναι άρρωστα, όταν προστατεύουν τα μικρά τους ή την τροφή τους και γενικά όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έντομα και τα ερπετά. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη είδη από έντομα και ερπετά, ούτε δηλητηριώδη ή επικίνδυνα ψάρια και θαλάσσιοι οργανισμοί. Το σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν και να τα αποφεύγουν.

Πρόληψη ατυχημάτων από κατοικίδια ζώα

• Πλησιάζουμε ήρεμα και προσεκτικά ένα ζώο που δε γνωρίζουμε, για να μην το προκαλέσουμε και μας επιτεθεί.

• Πρέπει να αποφεύγουμε να παίζουμε άγρια με τους φίλους μας, όταν είναι κοντά ο σκύλος του σπιτιού. Μπορεί να μας επιτεθεί, γιατί αισθάνεται ότι το αφεντικό του κινδυνεύει.

• Επιλέξτε το κατάλληλο είδος κατοικίδιου, σε συνάρτηση με την ηλικία του παιδιού. Οι σκύλοι συνήθως είναι πολύ πιο ανεκτικοί και υπομονετικοί από τις γάτες, με τα μικρά παιδιά – ειδικά αν ανήκουν σε μεγαλόσωμη φυλή. Οι φυλές toy είναι ιδιαίτερα ντελικάτες και νευρικές, γι’ αυτό και συμβιώνουν καλύτερα με παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, που είναι σε θέση να ελέγξουν την κίνηση και το παιχνίδι τους.

• Όσο εντυπωσιακά κι αν είναι, τα άγρια είδη ζώων δεν είναι σε καμία περίπτωση, κατάλληλα για κατοικίδια. Δεν προσαρμόζονται ποτέ εντελώς στο περιβάλλον του σπιτιού, δεν εξοικειώνονται εύκολα με τους ανθρώπους και μπορεί να έχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις.

• Ένας σκύλος που ζει καιρό με μία οικογένεια, μπορεί να ζηλέψει τον ερχομό ενός μωρού. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερος χειρισμός.

Εκπαιδεύστε τα παιδιά

• Εκπαιδεύστε τα παιδιά να μην πλησιάζουν ποτέ μια σκυλίτσα ή μια γάτα που έχει μικρά. Μπορεί να θεωρήσει την κίνηση απειλητική και το μητρικό της ένστικτο της υποβάλλει να προστατέψει τα μικρά της με κάθε τρόπο.

• Εξηγήστε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε ποτέ ένα ζώο την ώρα που τρώει ή κοιμάται αφού μπορεί να ξαφνιαστεί και να αντιδράσει απρόβλεπτα.

Πρόληψη ατυχημάτων στη φύση

• Εάν συναντήσουμε άγρια ζώα στη φύση, δεν πρέπει να πανικοβληθούμε και να φωνάξουμε, ούτε να τους επιτεθούμε. Εάν απομακρυνθούμε με ηρεμία, το πιθανότερο είναι ότι δε θα μας ενοχλήσουν.

• Εφόσον ζούμε στην εξοχή, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά, που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή μας, ώστε να τα αποφεύγουμε.

• Αποφεύγουμε επίσης, να βάζουμε τα χέρια μας κάτω από πέτρες ή σε χαραμάδες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα έντομα και τα ερπετά φωλιάζουν εκεί συνήθως.

• Αποφεύγουμε να περπατάμε ανάμεσα σε ψηλά χόρτα το καλοκαίρι. Εάν χρειαστεί, κάνουμε θόρυβο μπροστά μας με ένα ξύλο για να διώξουμε τα τυχόν υπάρχοντα έντομα ή ερπετά.

• Δεν ενοχλούμε ποτέ τα μελίσσια. Οι μέλισσες και οι σφήκες, όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, επιτίθενται σαν σμήνος και με πολλαπλά τσιμπήματα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικό σοκ.

• Μαθαίνουμε ποια είναι τα δηλητηριώδη και επικίνδυνα ψάρια και εξηγούμε στα παιδιά, σε περίπτωση που τα ψαρέψει κάποιος γιατί δεν πρέπει να τα αγγίξουν.

• Οι μέδουσες δεν είναι όλες δηλητηριώδεις, σωστό είναι όμως να μην κολυμπάμε στη θάλασσα όταν υπάρχουν πολλές.

Λίγα λόγια για το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 67.523 παιδιά και 3.508 εκπαιδευτικοί και γονείς.

