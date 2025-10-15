Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος του πλανήτη έκανε κάτι πολύ απλό και πλούτισε

Όταν όλοι σκέφτονταν πώς θα ασχοληθούν με το AI, εκείνος ασχολήθηκε με το να κάνει το AI να αρχίσει να σκέφτεται

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, αλλά άραγε πως και ποιος την εκπαίδευσε για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό; Μπορεί κανείς να πει ότι την εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια; Είμαστε σίγουροι πως τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι πράγματι εκπαιδευμένα με υψηλής ποιότητας δεδομένα ώστε να μπορούμε να στηριζόμαστε στα συμπεράσματά της;

Η κατάταξη της λίστας Forbes 400 με τους πλουσιότερους Αμερικανούς δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες και τα βλέμματα τράβηξε το ξεχωριστό success story του Edwin Chen - του νεότερου της λίστας - που σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον τεχνολογικό κόσμο, γιατί απλώς παρατήρησε τι είναι αυτό που λείπει από έναν κόσμο δομημένο στην τεχνητή νοημοσύνη.