Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος του πλανήτη έκανε κάτι πολύ απλό και πλούτισε
JTeam
15 Οκτωβρίου 2025
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, αλλά άραγε πως και ποιος την εκπαίδευσε για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό; Μπορεί κανείς να πει ότι την εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια; Είμαστε σίγουροι πως τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι πράγματι εκπαιδευμένα με υψηλής ποιότητας δεδομένα ώστε να μπορούμε να στηριζόμαστε στα συμπεράσματά της;
Η κατάταξη της λίστας Forbes 400 με τους πλουσιότερους Αμερικανούς δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες και τα βλέμματα τράβηξε το ξεχωριστό success story του Edwin Chen - του νεότερου της λίστας - που σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον τεχνολογικό κόσμο, γιατί απλώς παρατήρησε τι είναι αυτό που λείπει από έναν κόσμο δομημένο στην τεχνητή νοημοσύνη.
