Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ: Ποια είναι η ιστορία του όρου;

Πότε, πώς και γιατί εμφανίστηκε για πρώτη φορά;

Δικαιολογημένα, οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη βρίσκονται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής προσοχής. Η σκηνή που η θεία Σταματίνα, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα της σειράς, μαθαίνει πως είναι ίντερσεξ άτομο, είναι καθηλωτική για πολλούς λόγους. Για την διαχείριση του όλου θέματος αλλά και για την αποτύπωση των εντελώς ανθρώπινων αντιδράσεων. Ποια είναι η ιστορία του όρου ίντερσεξ που αρκετοί άνθρωποι και σήμερα δυσκολεύονται να αντιληφθούν;

Τι σημαίνει ο όρος ίντερσεξ

Τα ίντερσεξ άτομα απαρτίζουν χονδρικά το 1.7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο είναι εύκολο να βρεις τον ορισμό. Ο παλαιότερος που ήταν ταυτόχρονα άδικος και ακατάλληλος ήταν «ερμαφρόδιτος».

