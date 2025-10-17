Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

Σχεδόν διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις παρουσιάζει η χώρα μας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η πληθυσμιακή κατάρρευση δεν ανακόπτεται, ακόμη και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί

Η Γενιά Ζ, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 1990 και μετά, θα ακολουθήσει το παράδειγμα των προηγούμενων γενεών ως προς τους χαμηλούς ρυθμούς απόκτησης παιδιών, κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων που εξασφαλίζει ότι ο πληθυσμός θα παραμείνει σταθερός.

