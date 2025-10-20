Black Friday και Cyber Monday: Πότε έρχονται - Συμβουλές για να βγείτε κερδισμένοι

Στις 28 Νοεμβρίου 2025, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου ως είθισται, θα πραγματοποιηθεί η φετινή Black Friday η ημέρα που πολλοί καταναλωτές περιμένουν για να αποκτήσουν προϊόντα με προνομιακές εκπτώσεις

Επιπλέον, η επόμενη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου γνωστή και ως Cyber Monday αποτελεί το διαδικτυακό της ισοδύναμο και προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Πώς θα αποφύγετε πλασματικές αγορές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, προτείνει την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών».

