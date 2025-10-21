Γιώργος Λάνθιμος: Η σουρεάλ ιστορία που έζησε σε ξενοδοχείο της Κινέττας

H παράξενη και δύσκολη εμπειρία του γυρίσματος της πρώτης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου. Το απρόσμενο «όχι»

Ο Γιώργος Λάνθιμος με την "Bugonia" του επιχειρεί να φέρει ακόμα μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική πρόταση στο παγκόσμιο πλέον, κοινό του, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό που έχει εξελιχθεί σε μούσα του, την Εμα Στόουν. Είναι τόσο εκκωφαντική η εκτόξευση του Αθηναίου δημιουργού στην Premier League των δημιουργών του Χόλιγουντ, που οι ιστορίες από τα γυρίσματα των πρώτων ταινιών του, μοιάζουν σήμερα σαν να αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο.

