Η Gen Z θέλει περισσότερο animation και λιγότερες ερωτικές σκηνές στην οθόνη, σύμφωνα με έρευνα

Έχουν την ανάγκη να ταυτιστούν και όχι να παρακολουθήσουν εξιδανικευμένες ιστορίες

Το Κέντρο Μελετητών και Αφηγητών του UCLA δημοσίευσε την την ετήσια έκθεση Teens & Screens, προσφέροντας κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των νέων σε είδη περιεχομένου που καταναλώνουν. Η φετινή έκθεση τιτλοφορείται ως «Get Real: Relatability on Demand» και αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι οι έφηβοι και οι νέοι αναζητούν αυθεντικότητα και δυνατότητα ταύτισης σε κάθε μορφή περιεχομένου - βίντεο στα social media, ταινίες, σειρές.

Όπως γράφει το Variety, η μελέτη βασίστηκε σε συνεντεύξεις 1.500 Αμερικανών ηλικίας 10 έως 24 ετών και οι ερωτήσεις αφορούσαν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους στην κατανάλωση μέσων. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της Gen Z στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη φυλετική, εθνοτική, φύλου, σεξουαλική, σωματική, οικονομική και γεωγραφική ποικιλομορφία.

Παρόλο που οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα, προέκυψαν ορισμένα ξεκάθαρα μοτίβα. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι νέοι δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά μέσα (ταινίες και τηλεόραση) απ’ ό,τι ίσως φαντάζεται κανείς, ενώ οι κοινωνικές εμπειρίες εξακολουθούν να πηγάζουν από την παρακολούθηση ταινιών και σειρών. Συγκεκριμένα, το 53% των νέων συζητά περισσότερο με τους φίλους του για ταινίες και σειρές παρά για περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Gen z φαίνεται να προτιμά τα κινούμενα σχέδια, με το ποσοστό των εφήβων που τα προτιμούν να αυξάνεται από 42% πέρυσι σε 48,5% φέτος, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για το 48% των νέων ηλικίας 19–24. Όσον αφορά τις δραστηριότητες με φίλους, η παρακολούθηση ταινιών προηγείται των video games και των συναυλιών, με την έξοδο στον κινηματογράφο να αναδεικνύεται ως η αγαπημένη δραστηριότητα Σαββατοκύριακου, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος δεν αποτελεί εμπόδιο.

Οι νέοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το σινεμά και τη συζήτηση γύρω από αυτό, με το 57% να δηλώνει ότι παρακολουθεί παραδοσιακά μέσα περισσότερο απ’ ό,τι πιστεύουν οι μεγαλύτερες γενιές. Ωστόσο, η παρακολούθηση γίνεται με διαφορετικό τρόπο: σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων βλέπει σειρές και ταινίες στο YouTube ή στο TikTok αντί για τηλεόραση ή κινηματογράφο.

Επιπλέον, το 32% των νέων επιθυμεί κυρίως ιστορίες με χαρακτήρες που μπορούν να ταυτιστούν (όπως η φιλία), περισσότερο από φανταστικές ή εξιδανικευμένες ιστορίες, θέλοντας να βλέπουν ιστορίες για «ανθρώπους με ζωές όπως η δική μου». Οι νέοι επιθυμούν επίσης να βλέπουν υγιή επίλυση συγκρούσεων στις σχέσεις αυτές. Αντίθετα, ο ρομαντισμός έρχεται πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις τους, με 60,9% να θέλουν οι ρομαντικές σχέσεις να παρουσιάζονται περισσότερο ως φιλία παρά ως σεξουαλική σχέση, ενώ 48,4% θεωρούν ότι υπάρχει υπερβολικό σεξ και σεξουαλικό περιεχόμενο στην τηλεόραση και τις ταινίες. Τοξικές σχέσεις και ερωτικά τρίγωνα χαρακτηρίζονται από τους νέους ως κουραστικά ή αδιάφορα μοτίβα.

Εν κατακλείδι, η μελέτη δείχνει ότι οι νέοι προτιμούν ιστορίες με αυθεντικότητα, δυνατότητα ταύτισης και σχέσεις που βασίζονται σε σταθερές αξίες, όχι υπερβολικά ρομαντικές ή εξιδανικευμένες.