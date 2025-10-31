Ο Άντριου έχασε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και αποχωρεί από τη βασιλική κατοικία – Η επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα κακοποίησης»

Ο Άντριου, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ', έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα, όπως ανακοινώθηκε από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ, το βράδυ της Πέμπτης (30/10). Πρόκειται για μια σοβαρή τιμωρία, «ανήκουστη στα χρονικά της σύγχρονης βρετανικής βασιλικής οικογένειας», όπως διαβάζουμε στους ΝΥΤ, που ορίζει την πτώση του από την εξουσία λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του «τίτλου, των αξιωμάτων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου». Ο πρίγκιπας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνσδορ», το οικογενειακό όνομα των μελών του Οίκου των Γουίνσδορ. Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι ο Άντριου θα εκδιωχθεί από την τεράστια κατοικία του, το Royal Lodge, και θα μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία. «Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα κακοποίησης», έγραψε το Παλάτι.

Η ανακοίνωση, ήρθε μετά την εμβάθυνση της κρίσης στη βρετανική βασιλική οικογένεια λόγω των νέων αποκαλύψεων σχετικά με την έκταση των δεσμών του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και των πιο καταδικαστικών λεπτομερειών σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Υπενθυμίζουμε, ότι το 2015 ο Άντριου είχε δεχθεί αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση από τη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν την εξανάγκαζε να έχει σεξουαλικές επαφές με φίλους του το 2001, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου. Εκεί, ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου γνώριζε πως ήταν ανήλικη, ενώ τόνισε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ, στην έπαυλή του στο Μανχάταν και στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο Λονδίνο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τον άλλο πιο σημαντικό τίτλο του, αυτόν του Δούκα του Γιορκ. Η ιδιότητά του ως πρίγκιπα, όπως ανέφερε τότε το παλάτι, βασιζόταν στο γεγονός ότι είναι γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Την Πέμπτη, ωστόσο, αξιωματούχοι του παλατιού δήλωσαν ότι ο βασιλιάς έστειλε «βασιλικά εντάλματα» στον Λόρδο Καγκελάριο ζητώντας του να αφαιρέσει τόσο τους τίτλους του Δούκα του Γιορκ και του πρίγκιπα, όσο και τον τιμητικό τίτλο «Αυτού Μεγαλειότης» από τον Κατάλογο των Αριστοκρατών, ο οποίος καθορίζει τους βασιλικούς και αριστοκρατικούς τίτλους στη Βρετανία.

Από τότε που ο βασιλιάς Εδουάρδος VIII παραιτήθηκε από το θρόνο το 1936 λόγω του προτεινόμενου γάμου του με μια διαζευγμένη Αμερικανίδα, η βασιλική οικογένεια δεν έχει ξαναζήσει μια τόσο απότομη και εμφανή υποβάθμιση ενός από τα πιο ανώτερα μέλη της. Ακόμα και όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν, ανακοίνωσαν το 2020 ότι θα αποσυρθούν από τα επίσημα καθήκοντά τους και θα μετακομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χάρι παρέμεινε πρίγκιπας και το ζευγάρι παρέμεινε δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, τίτλοι που τους απονεμήθηκαν από τη βασίλισσα όταν παντρεύτηκαν.

