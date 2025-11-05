Ζοχράν Μαμντάνι: Πήρε τη νίκη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το μετεκλογικό πλάνο για τη Νέα Υόρκη

Ο Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του

Ακούστηκε ξανά και ξανά, ο Ζοχράν Κουάμε Μαμντάνι, δηλωμένος δημοκρατικός σοσιαλιστής, κέρδισε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο πρώτος μουσουλμάνος, με αφρικανική καταγωγή, και ο νεότερος δήμαρχός της από το 1892.

Η ιδιάζουσα περίπτωσή του πηγάζει από την αντίθεση του επικοινωνιακού ρίσκου που φέρνει για τους Δημοκρατικούς η ταυτότητά του, σε μία πολωμένη και ρατσιστική Αμερική, και της αριστοτεχνικής καμπάνιας του, που εστίασε καθολικά στο υπαρξιακό πρόβλημα των Νεοϋορκέζων.

Μπήκε στην κούρσα το 2024 με σχεδόν καθόλου αναγνωρισιμότητα, λίγους πόρους και καμία θεσμική κομματική υποστήριξη. Αυτό και μόνο καθιστά αξιοσημείωτη τη νίκη του επί του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα.

