Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η Shein με πάνω από 200.000 ελέγχους σε δέματα – Η κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν την απαγόρευση

Η Γαλλία ξεκινά μαζικούς ελέγχους στα δέματα της Shein στο αεροδρόμιο Roissy-CDG, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτό το θέμα της απαγόρευσης.

Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση ελέγχου στο αεροδρόμιο Roissy-Charles de Gaulle, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν χθες μαζικούς ελέγχους σε χιλιάδες δέματα της εταιρείας Shein, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις έρευνες για τη νομιμότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Η ενέργεια αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη των διαδικασιών αναστολής δραστηριότητας της εταιρείας στη Γαλλία.

Η υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών Αμελί ντε Μονσαλέν και ο υπουργός Εμπορίου Σερζ Παπέν παρακολούθησαν από κοντά τους τελωνειακούς υπαλλήλους, καθώς αποσυσκεύαζαν εκατοντάδες λευκά δέματα με το χαρακτηριστικό γράμμα «S» του ασιατικού κολοσσού. Σύμφωνα με την υπουργό, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν συστηματικές παραβάσεις: «παράνομα προϊόντα, μη πιστοποιημένα καλλυντικά, επικίνδυνα παιχνίδια και ελαττωματικές ηλεκτρονικές συσκευές».

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση συντονίζεται από την DGCCRF, τα τελωνεία και τη χωροφυλακή αερομεταφορών, με στόχο τον έλεγχο περίπου 200.000 δεμάτων. Οι αρχές θα εξετάσουν όχι μόνο τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά και τη φορολογική και τελωνειακή τους εγκυρότητα. Το Roissy-CDG, δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, διακινεί ετησίως πάνω από δύο εκατομμύρια τόνους φορτίου, εκ των οποίων το 95% των δεμάτων από την Κίνα διέρχεται από εκεί πριν διανεμηθεί σε όλη τη χώρα.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, το Παρίσι δεν έχει ακόμη επιβάλει επίσημη απαγόρευση στη Shein. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία «παραμένει υπό στενή παρακολούθηση», αφού συμφώνησε να αποσύρει τα αμφιλεγόμενα προϊόντα που διαφημίζονταν στην πλατφόρμα – μεταξύ αυτών και οι λεγόμενες «παιδικές» σεξουαλικές κούκλες, που είχαν προκαλέσει έντονη κατακραυγή.

Η Shein, η οποία ιδρύθηκε το 2008 στο Ναντζίνγκ και μετέφερε την έδρα της στη Σιγκαπούρη το 2022, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο πολλαπλών ερευνών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ήδη τις πρακτικές μάρκετινγκ και διαφάνειας της εταιρείας, κατηγορώντας την για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών και για ασάφεια όσον αφορά τη φορολογική της συμμόρφωση.

Η κριτική προς τον γίγαντα της “γρήγορης μόδας” δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν επισημάνει τη συμβολή του μοντέλου της Shein στη δημιουργία ενός «εξαιρετικά ρυπογόνου κύκλου υπερκατανάλωσης». Παρόλα αυτά, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται, ανοίγοντας πρόσφατα το πρώτο της μόνιμο κατάστημα στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι – άνοιγμα που προκάλεσε μαζική διαδικτυακή διαμαρτυρία, με περισσότερες από 120.000 υπογραφές.

Η ντε Μονσαλέν τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί παρατυπίες: «Δεν πουλάμε απλώς ρούχα. Εισάγουμε προϊόντα που πρέπει να τηρούν τους κανόνες της αγοράς. Αν χρειαστεί, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα».

Με τους ελέγχους να εντείνουν την πίεση και τις έρευνες να προχωρούν, το μέλλον της Shein στη Γαλλία παραμένει αβέβαιο – ανάμεσα σε δημόσιες αντιδράσεις, πολιτική επιτήρηση και την ολοένα ισχυρότερη απαίτηση για διαφάνεια στον κόσμο της γρήγορης μόδας.