Τουρίστες εξαπατήθηκαν από ψεύτικη «χριστουγεννιάτικη αγορά» στο παλάτι Μπάκιγχαμ – To AI πίσω από τη viral απάτη

Ψεύτικες εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη έπεισαν τουρίστες ότι άνοιξε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ Παλάς, αφήνοντάς τους απογοητευμένους.

Εκατοντάδες τουρίστες βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα έξω από το παλάτι Μπάκιγχαμ περιμένοντας να δουν μια «μαγική χριστουγεννιάτικη αγορά», μόνο για να ανακαλύψουν ότι δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο από φράχτες ασφαλείας και ένα χειμωνιάτικο, άδειο σκηνικό. Η αγορά, που διαφημιζόταν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδείχθηκε μια κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κυκλοφόρησε μέσω λογαριασμών με εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, το TikTok και το Facebook.

Οι εικόνες που παρέσυραν τους επισκέπτες παρουσίαζαν χιονισμένα ξύλινα περίπτερα, λαμπερούς θόλους φωτός και ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από την πρόσοψη της βασιλικής κατοικίας. Εντυπωσιακές και καλοφτιαγμένες σε πρώτη ματιά, περιείχαν ωστόσο εμφανή σημάδια ψηφιακής παραποίησης: αιωρούμενα φώτα χωρίς στηρίγματα, θολωμένα πρόσωπα και παραμορφωμένες πινακίδες, καθώς και σκηνικά αδύνατο να τοποθετηθούν για λόγους ασφαλείας πίσω από τις πύλες του Παλατιού.

The Daily Mail

Παρά τα εμφανή σημάδια, χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα πίστεψαν ότι η αγορά θα λειτουργούσε από 14 Νοεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους και επισκέπτες από το εξωτερικό, οι οποίοι κατέγραψαν την απογοήτευσή τους όταν έφτασαν στο σημείο. Η Σιβάνι Κόσλα, σε βίντεό της στο TikTok, εξήγησε ότι πολλοί είχαν παρασυρθεί από μια φωτογραφία που τελικά αποδείχθηκε προϊόν AI. «Είναι απλώς ένα κατάστημα», ανέφερε δείχνοντας το πραγματικό τοπίο.

Ανάλογα μηνύματα έστειλε και η δημιουργός περιεχομένου Κέιτ Όβενς, η οποία βρέθηκε επίσης εκεί την υποτιθέμενη «πρώτη ημέρα λειτουργίας». «Δεν μοιάζει σε τίποτα με τις εικόνες», είπε, προσθέτοντας πως είχε ήδη υποψιαστεί την απάτη προτού φτάσει στο Παλάτι. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έστειλε και ο λογαριασμός @loveandlondon, σημειώνοντας ότι τα φώτα στα viral γραφικά κρέμονταν… από το πουθενά.

Ο λογαριασμός @London.travelers, με 2,5 εκατομμύρια ακολούθους, είχε αναρτήσει την ψεύτικη διαφήμιση, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε. Στις αναρτήσεις μάλιστα αναγραφόταν ότι η αγορά θα αποτελούσε «μια βασιλική χριστουγεννιάτικη εμπειρία» και «ένα εορταστικό παραμύθι». Τελικά, η μόνη πραγματική εορταστική παρουσία στην περιοχή ήταν το pop-up κατάστημα του Royal Mews, που λειτουργεί ούτως ή άλλως όλο τον χρόνο.

Η κατάσταση πήρε τέτοια διάσταση που το Royal Collection Trust αναγκάστηκε να δημοσιεύσει ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «δεν θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη αγορά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ» και ότι το Royal Mews Christmas Shop είναι απλώς προσωρινό κατάστημα εντός του υφιστάμενου χώρου.

Η υπόθεση αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μαζική παραπληροφόρηση, ειδικά σε περιόδους που οι καταναλωτές αναζητούν εορταστικό περιεχόμενο. Για τους επισκέπτες, πάντως, η απογοήτευση ήταν πραγματική. Όπως σχολίασε ένας τουρίστας: «Ήθελα ένα ζεστό κρασί και κατέληξα με ένα σάντουιτς κοτόπουλο».