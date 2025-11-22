Νικολά Σαρκοζί: Κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο με θέμα τις 20 ημέρες φυλάκισης

Ο Νικολά Σαρκοζί κυκλοφορεί το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» για τις 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για εγκληματική συνωμοσία.

Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα τον επόμενο μήνα το βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις 20 ημέρες που πέρασε στο κελί της φυλακής La Santé στο Παρίσι — μια περίοδος που άλλαξε τη ζωή του και κλείνει μια ιστορική σελίδα για τη γαλλική πολιτική ζωή.​

Η έκδοση του βιβλίου, που ανακοινώθηκε μόλις έντεκα ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Σαρκοζί, έρχεται ως αποτέλεσμα της ποινής πενταετούς φυλάκισης που του επιβλήθηκε για εγκληματική συνωμοσία στη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007, με χρήματα από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και βρίσκεται σε φάση έφεσης, με νέα δίκη προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2026.​

Οι προσωπικές αυτές σημειώσεις του πρώην προέδρου εστιάζουν κυρίως στην εσωτερική του εμπειρία, όπως δείχνει το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις... Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Αλλά, όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή ενισχύεται στη φυλακή».

Ομολογεί πως η απομόνωση που βίωσε ήταν εξαντλητική, αλλά ταυτόχρονα «δίνει σημάδια σε κάθε κρατούμενο».​

Η παραμονή του στη φυλακή ήταν ασυνήθιστη για πρώην αρχηγό κράτους: ο πρώτος ηγέτης χώρας της ΕΕ και ο πρώτος μεταπολεμικός πρόεδρος της Γαλλίας που εξέτισε ποινή. Στη διάρκεια των ημερών στη La Santé κρατήθηκε σε ειδικό κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων για λόγους ασφάλειας, με ξεχωριστό ντους και τουαλέτα, ενώ είχε πρόσβαση σε βιβλία που τον συντρόφευαν στην απομόνωση — ανάμεσά τους μια βιογραφία του Ιησού και το εμβληματικό «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά.​

Οι καθημερινές επισκέψεις του δικηγόρου του, οι φωνές τη νύχτα και τα περιστατικά αυτοτραυματισμού στη φυλακή σκιαγραφούν ένα ατμοσφαιρικό πλαίσιο, μακριά από κάθε εικόνα «υψηλού προσκεκλημένου». Ακόμα και το φαγητό του — σύμφωνα με φήμες, έτρωγε μόνο γιαούρτια από φόβο μόλυνσης — αλλά και η αποφυγή του να μαγειρεύει μόνος του, αποτελούν λεπτομέρειες που χρωματίζουν τον ιδιότυπο εγκλεισμό.​

Στην απολογητική του κατάθεση κατά την αίτηση αποφυλάκισης, ο Σαρκοζί μίλησε με θερμά λόγια για το σωφρονιστικό προσωπικό, τονίζοντας την ανθρωπιά τους και καταθέτοντας πως η περιπέτεια της φυλακής ήταν πραγματικός εφιάλτης. «Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι στα 70 μου θα βρισκόμουν στη φυλακή. Είναι μια δοκιμασία που μου επιβλήθηκε. Είναι πολύ δύσκολο και αφήνει σημάδια».​

Με το βιβλίο του, ο Νικολά Σαρκοζί επιχειρεί να φωτίσει τη μοναξιά, την εσωτερική δοκιμασία και τις πτυχές μιας εμπειρίας που σπάνια ζουν άνθρωποι του δικού του βεληνεκούς, γράφοντας έτσι μια διαφορετική σελίδα στα πολιτικά χρονικά και την ίδια του τη ζωή.