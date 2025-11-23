Της έδωσαν μπανάνες, αντί για λουλούδια: Η Μαίρη Φάουλερ καταγγέλλει ρατσιστική μεταχείριση σε ποδοσφαιρική ομάδα

Η 22χρονη Μαίρη Φάουλερ βίωσε κατάθλιψη που κλιμακώθηκε σε αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές σκέψεις

Η Μαίρη Φάουλερ, η ποδοσφαιρίστρια της ομάδας Matildas (Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας), βίωσε ρατσισμό όταν αγωνιζόταν στη γαλλική ομάδα Montpellier το 2022. Όλες οι αποκαλύψεις, ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Bloom», που κυκλοφορήσαν αυτήν την εβδομάδα και περιγράφουν λεπτομερώς όσα βίωσε στη νεαρή καριέρα της.

Η Μαίρη Φάουλερ, λοιπόν, περιγράφει ότι η δύσκολη περίοδος της στο Μονπελιέ, όπου μετακόμισε στα 17 της, τελείωσε πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα που δεν θα επέστρεφε στο τέλος των συμβολαίων της. Άλλες συμπαίκτριές της που ήταν επίσης έτοιμες να φύγουν από την ομάδα, έλαβαν λουλούδια, αλλά η Φάουλερ και μια φίλη της – διεθνής παίκτρια δεν έλαβαν τίποτα. Στον Guardian, αναφέρεται ότι εν μέσω σύγχυσης στα αποδυτήρια αργότερα σχετικά με το γιατί σε ορισμένες παίκτριες δόθηκαν δώρα και σε άλλες όχι, η Αυστραλή με καταγωγή από την Παπούα Νέα Γουινέα ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια συμπαίκτριες της της έδωσαν μπανάνες.

«Αργότερα, όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια, μερικές από τις συμπαίκτριές μας αναρωτήθηκαν γιατί δεν είχαμε λάβει λουλούδια. Μερικά από τα κορίτσια γέλασαν γι' αυτό και μετά μία από τις άλλες παίκτριες ήρθε και έδωσε σε εμένα και τη φίλη μου μερικές μπανάνες, λέγοντας: "Ορίστε, πάρτε αυτές". Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα», είπε. «Από τότε που έφυγα από το Μονπελιέ, η φίλη μου κι εγώ έχουμε μιλήσει για εκείνη τη στιγμή μερικές φορές. Το να μην λάβουμε λουλούδια ήταν ένα πράγμα, αλλά ως 2 από τις μόλις 6 μαύρες κοπέλες στην ομάδα, το να λαμβάνουμε μπανάνες δεν ήταν κάτι που μπορούσα να θεωρήσω αστείο ». Η ποδοσφαιρίστρια συνέχισε: «Προσπάθησα να το δικαιολογήσω με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προσπαθώντας να βρω κάποια ένδειξη ότι ήταν ένα ειλικρινές λάθος. Αλλά όταν προσθέτω τις πολλές άλλες φορές στον σύλλογο που νιώσαμε παρόμοια, ήταν δύσκολο να το δω απλώς ως ένα απλό λάθος. Όποιες και αν ήταν οι προθέσεις, μας άφησε με ένα αίσθημα έκπληξης και αναστάτωσης».

Η 22χρονη Μαίρη Φάουλερ βίωσε κατάθλιψη που κλιμακώθηκε σε αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές σκέψεις. Το παραπάνω περιστατικό σηματοδότησε το τέλος μιας, σε μεγάλο βαθμό, δυσάρεστης περιόδου για την ίδια στη Γαλλία. Στα απομνημονεύματά της τονίζει επίσης ότι το προσωπικό του συλλόγου την κατηγόρησε ότι προσποιήθηκε πως είχε πόνους στο στήθος, παρόλο που είχαν ειδοποιηθεί για ένα πιθανό πρόβλημα υγείας από το προσωπικό της ομάδας.

Ένας φυσιοθεραπευτής από το Μονπελιέ που μιλούσε αγγλικά της είπε ότι άλλα μέλη του προσωπικού πίστευαν ότι προσποιούνταν τον τραυματισμό για να αποφύγει να αγωνιστεί. «Δεν μπορούσα να πιστέψω τι άκουγα. Απογοητευμένη, του είπα ότι δεν το επινοούσα, ότι δεν θα επινοούσα ποτέ κάτι που θα μπορούσε να σχετίζεται με την καρδιά μου. Με ενημέρωσε ότι δεν ήταν η γνώμη του - με πίστευε - αλλά όλο το προπονητικό επιτελείο νόμιζε ότι το επινοούσα για να μπορέσω να μην παίξω στον αγώνα μας την επόμενη μέρα».