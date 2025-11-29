Η Μελάνια Τραμπ ιδρύει εταιρεία παραγωγής λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ της

Η Μελάνια Τραμπ ιδρύει τη δική της εταιρεία παραγωγής, λίγο πριν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια Τραμπ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, ανακοινώνοντας την ίδρυση της Muse Films, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στην προσωπικότητα, τη διαδρομή και τον ρόλο της ως Πρώτη Κυρία. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα δικά της κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με το λογότυπο της νέας εταιρείας, υποδηλώνοντας μια πιο ενεργή παρουσία στο πεδίο της αφήγησης και της δημόσιας εικόνας.

PRESENTING: MUSE FILMS

My new production company.



MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/JgdG1vnOrC — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 28, 2025

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης δεν είναι καθόλου τυχαία. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μελάνια», σε σκηνοθεσία του γνωστού δημιουργού Μπρετ Ράτνερ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 30 Ιανουαρίου, ενώ θα προβληθεί παράλληλα και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια, η ταινία θα ανέβει αποκλειστικά στην πλατφόρμα Prime Video της Amazon, η οποία έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματά της από τις αρχές του έτους.

Το έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια εκ των έσω ματιά στην περίοδο των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Με υλικό που, σύμφωνα με την Amazon, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο ευρύ κοινό, το ντοκιμαντέρ θα φωτίσει τις προετοιμασίες, τις πολιτικές προκλήσεις και τις ιδιωτικές στιγμές της Μελάνια Τραμπ, καθώς εκείνη ξαναβρίσκει τη θέση της ως Πρώτη Κυρία σε μια από τις πιο πολωμένες περιόδους της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής ιστορίας.

Η ίδια η Μελάνια έχει ενεργή συμμετοχή στο πρότζεκτ, καθώς υπογράφει ως εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Φερνάντο Σουλίτσιν της New Element Media. Η παραγωγή ξεκίνησε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, κάτι που δείχνει ότι η νέα της εταιρεία Muse Films δεν δημιουργήθηκε απλώς για λόγους προβολής, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον έλεγχο και τη διαχείριση του προσωπικού της αφηγήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπλοκή προσώπων του Λευκού Οίκου στην παραγωγή περιεχομένου δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρη. Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα είχαν ιδρύσει την εταιρεία Higher Ground Productions, αν και αυτό συνέβη μετά τη λήξη της δεύτερης προεδρικής θητείας. Μάλιστα, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, το ντοκιμαντέρ American Factory, κέρδισε το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ το 2022 — μια εξέλιξη που φαίνεται να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, η κίνηση της Μελάνια Τραμπ διαφέρει, καθώς πραγματοποιείται ενώ η ίδια βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο του Λευκού Οίκου. Η ίδρυση μιας εταιρείας παραγωγής ενόσω κατέχει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη στρατηγική της: πρόκειται για μια προσπάθεια αυτοπροστασίας μέσω ελέγχου του δημόσιου αφηγήματος; Για μια επιθυμία να αναδείξει τη δική της εκδοχή των γεγονότων; Ή ίσως για μια ευρύτερη φιλοδοξία που θα επεκταθεί και πέρα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ;

Όπως και να έχει, η κίνηση δείχνει ότι η Μελάνια Τραμπ δεν σκοπεύει να παραμείνει απλός δευτεραγωνιστής στη νέα πολιτική εποχή της οικογένειας Τραμπ. Με τη Muse Films και το επικείμενο ντοκιμαντέρ, η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να διαμορφώσει το αφήγημα γύρω από την παρουσία της — ένα αφήγημα που μέχρι τώρα συχνά διαμορφωνόταν από άλλους.