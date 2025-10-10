Μελάνια Τραμπ: Η Amazon έδωσε 40 εκατ. δολάρια για το ντοκιμαντέρ της - Η ημερομηνία πρεμιέρας στους κινηματογράφους

Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της βέβαια

Η Amazon φέρνει στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ για την Μελάνια Τραμπ, πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε. Για την ακρίβεια, θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 2026, με τον Μπρεντ Ράτνερ στη σκηνοθεσία. Το Melania σημοτοδοτεί και την επιστροφή του στους κινηματογράφους, μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Τι ξέρουμε για το Melania;

Ξέρουμε ότι καταγράφει τις είκοσι κρίσιμες ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του 2025, ακολουθώντας την πρώην Πρώτη Κυρία σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας και επανόδου στη δημόσια ζωή. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Μελάνιας, όσο «οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται την πολύπλοκη διαδικασία της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια σφαίρα μαζί με την οικογένειά της».

Όπως γράφει ο Guardian, το Melania περιλαμβάνει αποκλειστικά πλάνα από κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συζητήσεις και χώρους που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στο κοινό. Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends τον Ιανουάριο, η Μελάνια Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμη. Πρόκειται για την καθημερινότητά μου, δηλαδή τι κάνω, τι είδους ευθύνες έχω. Είναι μέρα με τη μέρα, από τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, τη συγκρότηση της ομάδας μου, τη σύσταση του γραφείου της Πρώτης Κυρίας, πώς μετατρέπεις την κατοικία σε σπίτι σου, ποιο προσωπικό πρέπει να προσλάβεις κτλ.».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η δημιουργία του ντοκιμαντέρ ήταν, εν μέρει, αποτέλεσμα της επιτυχίας που γνώρισε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο.

H Amazon έδωσε 40 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ, ενώ το Melania δεν είναι το μοναδικό που έχει αναλάβει και αφορά την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Έχει στα σχέδιά της και την κυκλοφορία μιας σειράς-ντοκιμαντέρ, με θέμα τη ζωή της Μελάνια, εστιάζοντας στις μετακινήσεις της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Παλμ Μπιτς.

Ο Ράτνερ, γνωστός από τις επιτυχημένες ταινίες της σειράς Rush Hour και το Red Dragon, είχε απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του θεάματος μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2017 από αρκετές γυναίκες – μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Νατάσα Χένστριτζ και Ολίβια Μαν. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο η συμφωνία του με τη Warner Bros τερματίστηκε. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί την πρώτη του μεγάλη παραγωγή από τότε.

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ, διατηρεί χαμηλό προφίλ εδώ και δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που μετακόμισε στο Ισραήλ. Στο Instagram του αποκαλεί τον εαυτό του «υπερήφανο Σιωνιστή», ενώ φήμες τον θέλουν να εργάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με θέμα τις Συμφωνίες του Αβραάμ.