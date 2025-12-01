Η μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών στην Αθήνα - Δραματική μείωση των αποθεμάτων
JTeam
1 Δεκεμβρίου 2025
Δραματική είναι η κατάσταση στην Αττική που αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση λειψυδρίας. Σε χαμηλό δεκαετίας η στάθμη των υδάτων σε Μόρνο και Υλίκη.
Αντιμέτωπη με σοβαρότατη κρίση λειψυδρίας βρίσκεται η Αττική, καθώς η στάθμη των υδάτων στους δύο κύριους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν, τον Μόρνο και την Υλίκη, έχει πλέον υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας.
Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα δύο ετών, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό, ενώ στην Υλίκη η ποσότητα του νερού του μειωθεί κατά 40% μόλις τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει πόσο ραγδαία είναι η επιδείνωση της υδρολογικής κατάστασης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.