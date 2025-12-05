Ιταλία: Έντονες αντιδράσεις για νομοσχέδιο σεξουαλικής εκπαίδευσης που στοχεύει στην καταπολέμηση της “ιδεολογίας του φύλου”

Παρά το γεγονός, πως το 90% των μαθητών υποστηρίζει τη σεξουαλική εκπαίδευση και παρά το ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις σχέσεις, μειώνει τη βία κατά των γυναικών

Ένα περιοριστικό νομοσχέδιο για τη σεξουαλική εκπαίδευση, που υποστηρίζεται από την ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και έχει στόχο την καταπολέμηση της «ιδεολογίας φύλου και της woke φούσκας», έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Όπως γράφει ο Guardian, η Ιταλία παραμένει μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει υποχρεωτική σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα μειώνει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και παρά το γεγονός πως με βάση φετινών μελετών, το 90% των μαθητών και σχεδόν το 80% των γονέων υποστηρίζουν τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιτρέπει τη διδασκαλία της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια (για παιδιά ηλικίας 11-14 ετών), αλλά μόνο με τη έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, ενώ απαγορεύεται ρητά στα δημοτικά σχολεία. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζητούν η σεξουαλική εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική, διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο οπισθοδρομικό και επικίνδυνο για τις προσπάθειες πρόληψης της σεξουαλικής βίας και της γυναικοκτονίας.

Η κυβέρνηση Μελόνι από την άλλη, θεωρεί τη σεξουαλική εκπαίδευση εργαλείο προώθησης της «ιδεολογίας φύλου» που απειλεί τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας. Ο υφυπουργός Παιδείας, Ροσσάνο Σάσο, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να αποτρέψει τα μικρότερα παιδιά από το να διδάσκονται θεωρίες που προκαλούν σύγχυση, ενώ απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων για τα μεγαλύτερα παιδιά.

«Με αυτόν τον νόμο, λέμε αντίο στην ιδεολογία του φύλου και τη woke φούσκα», δήλωσε στη Βουλή και πρόσθεσε πως «οι πολιτικοί ακτιβιστές δεν θα επιτρέπεται πλέον να κάνουν πολιτική προπαγάνδα στα σχολεία». Υποστήριξε ότι χωρίς τέτοιον έλεγχο, οι αριστεροί πολιτικοί θα «φέρνουν drag queens και πορνοστάρ στα σχολεία για να μιλήσουν στα παιδιά για τη σεξουαλική ρευστότητα και τη μητρότητα μέσω αναδόχου».

Ακτιβιστές και οργανώσεις ζητούν εδώ και χρόνια υποχρεωτική σεξουαλική εκπαίδευση, ανάμεσά τους και η οικογένεια της Τζούλια Τσεκετίν, της φοιτήτριας που δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, από τον πρώην φίλο της, Φίλιππο Τουρέτα, που ομολόγησε και καταδικάστηκε σε ισόβια. Αξίζει να σημειωθεί πως διάφορα πολιτικά κόμματα έχουν κάνει 34 προσπάθειες να εισαγάγουν υποχρεωτική σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία από το 1975, αλλά συνεχώς συναντούν εμπόδια.

Πάντως, η αντιπαράθεση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την αναβολή συζήτησης στο κοινοβούλιο για έναν ιστορικό νόμο που θα όριζε ότι το σεξ χωρίς συγκατάθεση αποτελεί βιασμό.