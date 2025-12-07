Eurovision 2026: Η Αυστρία θα φιλοξενήσει κανονικά τη διοργάνωση, παρά το μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Παρά το πλήγμα στον προϋπολογισμό, η αυστριακή ORF δήλωσε ότι η 70η Eurovision θα διεξαχθεί κανονικά τον Μάιο

Στην επικαιρότητα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η 70ή Eurovision που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, μετά τη νίκη του τενόρου JJ. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, ο μουσικός διαγωνισμός τραγουδιού θα έχει σημαντικές απώλειες χωρών στην επερχόμενη διοργάνωση, με το κλίμα να είναι ήδη τεταμένο. Η Αυστρία, πάντως, παρά το οικονομικό αντίκτυπο από το μποϊκοτάζ τεσσάρων χωρών, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, θα φιλοξενήσει κανονικά τη Eurovision.

Η EBU, η οποία δηλώνει πως κρατάει απολιτίκ χαρακτήρα, αποφάσισε μετά από σύσκεψη και ψηφοφορία, πως το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά στη Eurovision, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας να ανακοινώσουν στη συνέχεια πως δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό ούτε θα στείλουν δικούς τους καλλιτέχνες.

Όπως γράφει ο Guardian, παρά την αποχώρηση της Ισπανίας, που ανήκει στις Big Five χώρες που χρηματοδοτούν τον θεσμό, ο αυστριακός ORF διαβεβαίωσε ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά τον Μάιο. «Ο διαγωνισμός δεν θα υποστεί καμία ζημιά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, τονίζοντας ότι οι χώρες που αποχώρησαν έχουν περιθώριο έως τα μέσα Δεκεμβρίου να αναθεωρήσουν τη θέση τους. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις έχουν ήδη συνυπολογιστεί από την EBU.

Η Αυστρία και η Γερμανία ήταν από τις χώρες που τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της ισραηλινής συμμετοχής. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάιντεπουλ, χαιρέτισε την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η Eurovision δεν πρέπει να γίνεται πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Πάντως, στη συνέλευση της Πέμπτης δεν διεξήχθη ψηφοφορία ειδικά για το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ. Αντ’ αυτού, εγκρίθηκαν νέοι κανόνες που αποσκοπούν στον περιορισμό αθέμιτων παρεμβάσεων και προωθητικών ενεργειών από κυβερνήσεις ή τρίτους. Σύμφωνα με την EBU, το 65% των αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ των αλλαγών, 23% κατά και 10% απείχε.

Οι αλλαγές έρχονται έπειτα από ανησυχίες που εκφράστηκαν για την περσινή ψηφοφορία, όταν το Ισραήλ αναδείχθηκε πρώτο στη δημόσια ψηφοφορία και δεύτερο συνολικά. Στην Ιρλανδία, ο RTÉ ζήτησε επίσημο έλεγχο της διαδικασίας, ενώ ανακοίνωσε ότι θεωρεί «ηθικά αδύνατο» να συμμετάσχει στη διοργάνωση του 2026 εφόσον παραμείνει και το Ισραήλ στη λίστα συμμετοχών. Παρά τις αποχωρήσεις, καμία άλλη χώρα δεν έχει μέχρι στιγμής συνταχθεί με το μποϊκοτάζ. Η Σουηδία, που ήταν πιθανό να αποσυρθεί, επιβεβαίωσε τελικά τη συμμετοχή της, επισημαίνοντας ότι οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της για μια όσο το δυνατόν πιο «αποπολιτικοποιημένη» Eurovision.

Θετικά στις αλλαγές τάχθηκαν και άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ισλανδία. Η ισλανδική RUV αναμένεται να αποφασίσει οριστικά σε συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου την επερχόμενη Τετάρτη.