Γυναίκα-ρέφερι που έγραψε ιστορία στην Ισπανία: «Το μόνο που δεν διαπραγματεύομαι με την UEFA είναι τα γενέθλια της κόρης μου»
JTeam
7 Δεκεμβρίου 2025
Η πρώτη γυναίκα διαιτητής της LaLiga Hypermotion μίλησε στη Marca για ταξίδια, θυσίες, τη μικρή Βαλερία και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο η UEFA ακούει πάντα ένα...όχι
Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, συχνά αρέσκονται να μιλούν για «ορόσημα», «πρωτιές». Η Μάρτα Ουέρτα ντε Άθα, όμως, δεν δείχνει να συγκινείται από τους τίτλους που της αποδίδουν. Η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα στη LaLiga 2 προτιμά να τοποθετεί την επιτυχία της σε πιο ανθρώπινο πλαίσιο: «Πάντα λέω πως κάποια πρέπει να είναι η πρώτη. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι αυτό που έρχεται μετά, οι κοπέλες που ακολουθούν. Η μεγάλη γενιά διαιτητριών που θα δούμε σύντομα σε μεγάλα γήπεδα και μεγάλες διοργανώσεις».
Διαβάστε τη συνέχεια στο GWomen.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.