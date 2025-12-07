Γυναίκα-ρέφερι που έγραψε ιστορία στην Ισπανία: «Το μόνο που δεν διαπραγματεύομαι με την UEFA είναι τα γενέθλια της κόρης μου»

Η πρώτη γυναίκα διαιτητής της LaLiga Hypermotion μίλησε στη Marca για ταξίδια, θυσίες, τη μικρή Βαλερία και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο η UEFA ακούει πάντα ένα...όχι

Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, συχνά αρέσκονται να μιλούν για «ορόσημα», «πρωτιές». Η Μάρτα Ουέρτα ντε Άθα, όμως, δεν δείχνει να συγκινείται από τους τίτλους που της αποδίδουν. Η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα στη LaLiga 2 προτιμά να τοποθετεί την επιτυχία της σε πιο ανθρώπινο πλαίσιο: «Πάντα λέω πως κάποια πρέπει να είναι η πρώτη. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι αυτό που έρχεται μετά, οι κοπέλες που ακολουθούν. Η μεγάλη γενιά διαιτητριών που θα δούμε σύντομα σε μεγάλα γήπεδα και μεγάλες διοργανώσεις».

Διαβάστε τη συνέχεια στο GWomen.gr