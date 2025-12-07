Η Ελληνίδα που ξέφυγε από τον διαβόητο serial killer Τεντ Μπάντι

Η Σώτρια Κριτσώνης βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του Τεντ Μπάντι αλλά μια λεπτομέρεια φαίνεται πώς της έσωσε τη ζωή

Ο Τεντ Μπάντι αποτελεί έναν από τους σκληρότερους δολοφόνους στην Ιστορία. O serial killer που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δεκάδων γυναικών, ανάμεσά τους και μικρά κορίτσια, που εν τέλει το 1989 εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα.

Ο ίδιος ισχυριζόταν πως είναι αθώος, όμως τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης μόνο σε κάτι τέτοιο δεν συντελούσαν. Ταυτοποιήθηκαν αποτυπώματα των δοντιών του σε πτώματα, ακούστηκαν ανατριχιαστικές ιστορίες για πολλά από τα θύματά του και για τον βασανιστικό τρόπο που πέθαναν. Ήρθαν στο φως οι ασέλγειες του και πάνω στα πτώματα καθώς πολλές φορές τα μακιγιάριζε και τα φωτογράφιζε.

Ακόμα και μέσα στη φυλακή -όπου υπήρξε η φημολογία πως βιάστηκε από συγκρατούμενούς του- ο μύθος του συντηρήθηκε και απέκτησε πολλές θαυμάστριες που βρίσκονταν στη δίκη του για να το στηρίξουν. Με μία από αυτές, την Κάρολ Αν Μπουν, παντρεύτηκαν και απέκτησαν και ένα παιδί.

