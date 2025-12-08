LIFE NOW

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας μέσα στο αεροπλάνο;

JTeam

8 Δεκεμβρίου 2025

Unsplash
Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει για τα Χριστούγεννα, πολλοί είναι εκείνοι που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διακοπές

Πολλοί θα επιβιβαστούν σε αεροπλάνα και οι πτήσεις αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες, γεννούν αυτομάτως ένα ερώτημα: Πόσο καθαρός είναι ο αέρας των αεροπλάνων;

Για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα, η Έρικα Χάρτμαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα πολιτικών και περιβαλλοντικών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις, και οι συνάδελφοί της εξέτασαν τις μάσκες προσώπου που φορούν οι επιβάτες στις πτήσεις για να καταγράψουν τι είδους μικρόβια παγιδεύουν αυτά τα προϊόντα.

