Η ισότητα των φύλων παραμένει μακρινός στόχος: Οι γυναίκες σε όλες τις περιοχές του κόσμου, αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ

Η οποία ελάχιστα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία 35 χρόνια

Μόνο μερικά βήματα έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα για την ισότητα των φύλων, η οποία παραμένει ένας μακρινός στόχος, κρίνοντας και από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της φετινής Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών. «Η ανισότητα των φύλων αποτελεί ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα και σοβαρά προβλήματα της εποχής μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Jocelyn Chu, διευθύντρια προγραμμάτων του UN Women.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, τα στοιχεία της Έκθεσης έδειξαν πως οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες συνολικά ώρες από τους άνδρες, αλλά όταν υπολογίζουμε τόσο την πληρωμένη όσο και τη μη πληρωμένη εργασία (όπως οι δουλειές του σπιτιού), καταλήγουν να κερδίζουν μόνο το ένα τρίτο (32%) από όσα κερδίζουν οι άνδρες για κάθε ώρα δουλειάς. Ακόμη και όταν η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, οι γυναίκες κερδίζουν μόλις το 61% των αποδοχών των ανδρών, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι γυναίκες ηλικίας 15 έως 64 ετών εργάζονται κατά μέσο όρο 10 ώρες περισσότερες την εβδομάδα από τους άνδρες. Το 2025 αντιστοιχούσαν σε λίγο παραπάνω από το ένα τέταρτο (περίπου 28%) του συνολικού εισοδήματος παγκοσμίως - ένα ποσοστό που έχει μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία 35 χρόνια.

Η έκθεση, την οποία προλογίζουν οι κορυφαίοι οικονομολόγοι Jayati Ghosh και Joseph Stiglitz, αποκαλύπτει ότι το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει σχεδόν τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πλούτου, ενώ το φτωχότερο μισό κατέχει μόλις το 2%, και εξετάζει την επίδραση της ανισότητας σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων. Όσον αφορά το φύλο, σημειώνεται πως η ισότητα παραμένει ένας μακρινός στόχος. «Δεν αποτελεί έκπληξη», αναφέρει η Chu, προσθέτοντας ότι η ανισότητα των φύλων έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια λόγω «της υποχώρησης των δημοκρατικών θεσμών και των απειλών στα δικαιώματα των γυναικών».

Αναφορικά με την έκθεση, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους άνδρες σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Τα μεγαλύτερα χάσματα -από 12 έως 13 ώρες την εβδομάδα- καταγράφονται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Ασία και τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Τα μικρότερα χάσματα, 6 έως 7 ώρες την εβδομάδα, εντοπίζονται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία.

Παράλληλα, εμπόδια όπως η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα, καθώς και οι πολιτικές οικογενειακής άδειας, περιορίζουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να ενταχθούν και να παραμείνουν ηχηρά στην αγορά εργασίας. Η έκθεση, αναφέρει επίσης πως σε όλες τις περιοχές του κόσμου, οι γυναίκες κερδίζουν σταθερά λιγότερα από τους άνδρες, το οποίο φανερώνει πως μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι «ένα αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο φαινόμενο που εξακολουθεί να υφίσταται» - όπως αναφέρει η έκθεση χαρακτηριστικά.

Η Chu, πάντως, αναγνωρίζει ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος - όπως βελτιώσεις στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και στη νομοθεσία για την ίση αμοιβή- ωστόσο η αλλαγή εξακολουθεί να είναι αναγκαία. «Η πατριαρχία είναι βαθιά ριζωμένη. Είναι ενσωματωμένη στους θεσμούς και στα οικονομικά συστήματα», κατέληξε.