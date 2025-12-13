Αυστραλία: Σε εφαρμογή η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε χρήστες κάτω των 16 ετών

Η Αυστραλία απαγορεύει τη χρήση κοινωνικών μέσων για χρήστες κάτω των 16 ετών, με εκατομμύρια λογαριασμούς να διαγράφονται από TikTok, Instagram και Facebook.

Η Αυστραλία εισήγαγε μια πρωτοφανής απαγόρευση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις από παιδιά, γονείς και τεχνολογικές πλατφόρμες. Από την Τετάρτη, εφαρμογές όπως TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch και Threads πρέπει να διαγράψουν τους λογαριασμούς χρηστών που δεν έχουν φτάσει στην ηλικία των 16 ετών. Παράλληλα, οι πλατφόρμες έχουν εντολή να εμποδίσουν τη δημιουργία νέων λογαριασμών από ανήλικους, ενώ όσες δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά η εφαρμογή της δεν διεξήχθη ομαλά. Αναφορές από την Guardian Australia δείχνουν ότι αρκετοί έφηβοι πέρασαν τα τεστ επαλήθευσης ηλικίας, ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η απαγόρευση δεν θα είναι «τέλεια» από την πρώτη ημέρα. Παρά τις δυσκολίες, όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, εκτός από την X, επιβεβαίωσαν ότι θα συμμορφωθούν πλήρως, με την επίτροπο του eSafety, Julie Inman Grant, να δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του νόμου.

Οι αντιδράσεις των γονέων απέναντι στην απαγόρευση ποικίλλουν. Κάποιοι βλέπουν τον νόμο ως ένα εργαλείο για την προστασία των παιδιών τους από εθιστικές συνήθειες, ενώ άλλοι αναγκάζονται να διδάξουν στα παιδιά τους τρόπους παράκαμψης των περιορισμών μέσω VPN και άλλων μεθόδων. Ένας γονέας περιέγραψε πώς δημιούργησε έναν «ενήλικο» λογαριασμό YouTube για την κόρη του και την βοήθησε να παρακάμψει τους περιορισμούς του TikTok, υπογραμμίζοντας τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της νέας πολιτικής.

Η αντίδραση των εφήβων ήταν ανάμεικτη. Ενώ αρκετοί εκφράζουν απογοήτευση και αγανάκτηση που θα χάσουν την πρόσβαση σε δημοφιλείς πλατφόρμες, άλλοι βλέπουν την απαγόρευση ως ευκαιρία για κοινωνικοποίηση εξ επαφής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού προτύπου προστασίας, παρομοιάζοντας την απαγόρευση με το όριο ηλικίας των 18 ετών για την κατανάλωση αλκοόλ. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε, «το γεγονός ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τον νόμο δεν μειώνει την αξία της ύπαρξης αυτού του μέτρου».

Στατιστικές δείχνουν ότι περίπου τα 2/3 των Αυστραλών ψηφοφόρων υποστηρίζουν την αύξηση της ελάχιστης ηλικίας για τα κοινωνικά μέσα στα 16 έτη. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να εκφράζει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή της. Οι χώρες του εξωτερικού παρακολουθούν στενά την αυστραλιανή πρωτοβουλία, με τη Μαλαισία, τη Δανία και τη Νορβηγία να εξετάζουν παρόμοιες απαγορεύσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει ψήφισμα για την εφαρμογή περιορισμών χρήσης κοινωνικών μέσων από ανηλίκους.

Η προσπάθεια εφαρμογής της απαγόρευσης περιλάμβανε και τη συνεργασία με υπηρεσίες επαλήθευσης ηλικίας, όπως η k-ID, η οποία χρησιμοποιείται από πλατφόρμες όπως το Snapchat. Ο συνιδρυτής της, Kieran Donovan, ανέφερε ότι η υπηρεσία του πραγματοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους ηλικίας τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμάζοντας τους χρήστες και τις πλατφόρμες για τη νέα νομοθεσία.

Η Αυστραλία ανοίγει το δρόμο για ένα νέο διεθνές πλαίσιο προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης και οι κοινωνικές αντιδράσεις θα παρακολουθούνται στενά από όλο τον κόσμο. Η eSafety προγραμματίζει να στείλει ειδοποιήσεις στις πλατφόρμες για να διαπιστώσει την πορεία συμμόρφωσής τους, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι ο στόχος παραμένει η προστασία της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, ανεξαρτήτως των προσωρινών παραβιάσεων ή παρακάμψεων που θα εμφανιστούν.