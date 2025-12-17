Eurovision 2026: Η Αυστρία δεν θα καλύψει με τεχνητά χειροκροτήματα τις αποδοκιμασίες

Για πρώτη φορά από το 2003, η φετινή Eurovision θα έχει συνολικά 35 συμμετοχές

Τεταμένο παραμένει το κλίμα για την 70η Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο. Αν και η συμμετοχή του Ισραήλ οδήγησε στο μποϊκοτάζ πέντε χωρών (Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ισλανδία), εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας ανακοίνωσε πως δεν έχει σκοπό να ωραιοποιήσει καμία κατάσταση. Για την ακρίβεια, δεν θα καλύψει τα τεχνητά χειροκροτήματα σε τυχόν αποδοκιμασίες και θα επιτρέψει όλες τις σημαίες εντός του σταδιού, ακόμα και της Παλαιστίνης.

Όπως διαβεβαίωσε και ο Μίχαελ Κρεν, εκτελεστικός παραγωγός του μουσικού διαγωνισμού “θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες, εφόσον συμμορφώνονται με τον νόμο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις - μέγεθος, ζητήματα ασφάλειας κτλ. Δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτα, ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε όσα συμβαίνουν, γιατί καθήκον μας είναι να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως είναι”.

Αυτή πάντως θα είναι η πρώτη φορά που η Eurovision θα έχει συνολικά 35 συμμετοχές, αριθμός μικρότερος από το 2003. Αν και αποχώρησαν πέντε χώρες, προστέθηκαν τρεις για τη φετινή διοργάνωση: η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Επιπλέον, στον 70ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στην ψηφοφορία των ημιτελικών, κάτι που τελευταία φορά είχε συμβεί το 2022.

Έτσι, τα 10 τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό, θα καθοριστούν τόσο από τον κόσμο όσο και από την κριτική επιτροπή. Είναι γεγονός πως ενώ η Eurovision θέλει να είναι απολιτίκ και προωθεί το μήνυμα “η μουσική ενώνει τις χώρες”, έχει καταφέρει να τις διχάσει όσο ποτέ άλλοτε.