Η επόμενη Στιβ Τζομπς φορούσε πουέντ: Πώς η Λουάνα Λόπες Λάρα «έχτισε» μια αυτοκρατορία 11 δισ. δολαρίων στα 29 της

Σε ηλικία μόλις 29 ετών, είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο

«Μία μπαλαρίνα έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο». Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τίτλους στα media που ίσως έχεις διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος για τη Λουάνα Λόπες Λάρα (Luana Lopes Lara), η οποία στα 29 της βρίσκεται μπροστά από ονόματα όπως η Κάιλι Τζένερ και η Τέιλορ Σουίφτ. Ακραίο. Επίσης, έχει εκθρονίσει ονόματα όπως η Λούσι Γκούο της Scale AI.

Η Λουάνα Λόπες Λάρα, ίδρυσε μαζί με τον συνεργάτη της μια startup αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις έξι χρόνια. Όπως ακριβώς ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Λάρι Έλισον και ο Λάρι Πέιτζ, η Λουάνα Λόπες Λάρα θα γνώριζε τον μελλοντικό της επιχειρηματικό συνεργάτη, Τάρεκ Μανσούρ, στο κολέγιο. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά αφότου εκείνος άρχισε να κάθεται δίπλα της στην τάξη για να μαθαίνει από αυτήν.

Η ίδια περνούσε τα καλοκαίρια της εργαζόμενη ως ασκούμενη, μεταξύ άλλων στην Bridgewater Associates και στην Citadel Securities. Αλλά ήταν μια τρίτη πρακτική άσκηση στη Five Rings Capital στη Νέα Υόρκη το 2018, που εδραίωσε τη φιλία τους — και το μέλλον τους ως ιδρυτές μιας startup. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια επιστροφής τους στα διαμερίσματα των ασκούμενων «γεννήθηκε» η ιδέα μιας επιχείρησης πρόβλεψης αγοράς, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα γεγονότων όπως εκλογές, αθλητικοί αγώνες και εκδηλώσεις της pop κουλτούρας.

Μετά από μια επιτυχημένη παρουσίαση στην εταιρεία venture capital Y Combinator ένα χρόνο αργότερα, η Kalshi έγινε το 2020 η πρώτη πλατφόρμα αγοράς προβλέψεων που ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αφού έλαβε την έγκριση της Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Έτσι, σήμερα, στα 29 της χρόνια, η Λόπες Λάρα κατέχει τον τίτλο της νεότερης αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου, και εκείνη και ο συνιδρυτής της εταιρείας, (επίσης 29 ετών), μπήκαν στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μετά από έναν νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Paradigm, τη Sequoia Capital και την Andreessen Horowitz.

Η πορεία τους, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Αντιμετώπισαν τεράστια νομικά εμπόδια, καθώς πάνω από 40 νομικές εταιρείες αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Τελικά, το 2020, η Kalshi έλαβε έγκριση από την CFTC (Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων) να λειτουργεί ως νόμιμο ανταλλακτήριο. Το 2023, η Λόπες πήρε την τολμηρή απόφαση να μηνύσει την CFTC, όταν η ρυθμιστική αρχή απέρριψε τα συμβόλαια για τις αμερικανικές εκλογές. Παρά τις αντιρρήσεις των επενδυτών, η Kalshi δικαιώθηκε στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2024. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να προσφέρει τα πρώτα νόμιμα εκλογικά συμβόλαια στις ΗΠΑ μετά από έναν αιώνα. Κατά τις πρόσφατες εκλογές, οι χρήστες στοιχημάτισαν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια, προβλέποντας σωστά τη νίκη του Τραμπ.

Σήμερα, ο εβδομαδιαίος όγκος συναλλαγών της Kalshi ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ένας δρόμος προς την κορυφή που δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα

Αλλά πριν ακόμα η Wall Street μάθει το όνομά της, η Λουάνα Λόπες Λάρα εκπαιδεύονταν για να γίνει επαγγελματίας μπαλαρίνα στο Ρίο, όπου έκανε προπονήσεις 13 ώρες την ημέρα. Πληροφορίες, αναφέρουν οι δάσκαλοι μπαλέτου της στη Σχολή Θεάτρου Μπολσόι στη Βραζιλία της έβαζαν αναμμένα τσιγάρα κάτω από τον μηρό της για να δοκιμάσουν πόσο θα μπορούσε να μείνει σε σωστό σημείο χωρίς να καεί.

Παρακολουθούσε μαθήματα από τις 7 το πρωί έως το μεσημέρι και μετά προπονούταν στο μπαλέτο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζε τον ανταγωνισμό από τις συναδέλφους της, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρυβαν θραύσματα γυαλιού στα παπούτσια της για τη σαμποτάρουν. Αφού τελικά αποφοίτησε το 2013, πέρασε εννέα μήνες στην Αυστρία ως επαγγελματίας μπαλαρίνα, πριν τα παρατήσει όλα για να ξεκινήσει από την αρχή και να σπουδάσει στο MIT αυτήν τη φορά, κυνηγώντας ένα ακόμα μεγαλύτερο όνειρο: να γίνει η επόμενη Στιβ Τζομπς.

