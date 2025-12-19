ColdplayGate: Η Κρίστιν Κάμποτ «σπάει» τη σιωπή της για το σκάνδαλο με την kiss cam και τον CEO της Astronomer

«Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και ότι μπορείς πραγματικά να τα θαλασσώσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να απειληθείς με θάνατο για αυτά»

Το καλοκαίρι, βίντεο από τη συναυλία των Coldplay με την kiss cam να «τσακώνει» αγκαλιά τον CEO της Astronomer με την επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, Κρίστιν Κάμποτ, έκανε επί μέρες τον γύρο του διαδικτύου. Το αρχικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok προκάλεσε διεθνή σάλο και έλαβε 100 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μέρες. Η Κρίστιν Κάμποτ αποσύρθηκε, προσπαθώντας να διορθώσει τα πράγματα με τους ανθρώπους που είχαν μεγαλύτερη σημασία για εκείνα: Τα δύο έφηβα παιδιά της, τον εργοδότη της, την εταιρεία Astronomer, και τον δεύτερο σύζυγό της, από τον οποίο είχε χωρίσει και διαπραγματευόταν το διαζύγιο.

Τώρα, σχεδόν 5 μήνες μετά, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και να περιγράψει στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη συναυλία πώς νιώθει που εκείνη – και όχι ο CEO της Astronomer, έγινε στόχος και αντικείμενο χλευασμού. Σε διαδικτυακά σχόλια την έχουν αποκαλέσει «τς@λα, χρυσοθήρα, ερωμένη», όλα τα συνηθισμένα επίθετα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ντροπιάσουν τις γυναίκες. Η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε και για εβδομάδες δεχόταν 500 ή 600 τηλεφωνήματα την ημέρα. Παπαράτσι κατασκήνωναν απέναντι από το σπίτι της και αυτοκίνητα περιπολούσαν αργά στο τετράγωνό της, «σαν παρέλαση», θυμάται. Έλαβε απειλές θανάτου. Έτσι, ενώ το #coldplaygate, όπως ονομάστηκε, έφυγε από το προσκήνιο, εκείνη ζει με αυτό κάθε μέρα. Τα παιδιά της διστάζουν να εμφανίζονται μαζί της. Λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια γυναίκα την αναγνώρισε ενώ έβαζε βενζίνη στο Cumberland Farms. Αποκάλεσε την Κάμποτ «αηδιαστική».

Στη συνέντευξή της στους NYT, η ίδια ανέφερε: «Πήρα μια λάθος απόφαση, ήπια μερικά ποτά και χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα με τον προϊστάμενό μου. Και αυτό δεν είναι ασήμαντο. Ανέλαβα την ευθύνη και εγκατέλειψα την καριέρα μου για αυτό. Αυτό είναι το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω», είπε. «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και ότι μπορείς πραγματικά να τα θαλασσώσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να απειληθείς με θάνατο για αυτά». Παράλληλα, η ίδια είπε ότι είχε «crush» για τον Άντι Μπάιρον, αλλά παρά το φιλί και τον χορό, σημείωσε ότι ήταν η μοναδική φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ανάμεσά τους.

«Ήμουν τόσο ντροπιασμένη και τόσο τρομοκρατημένη», είπε επίσης. «Είμαι η διευθύντρια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και αυτός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι τόσο κλισέ και τόσο άσχημο». Οι δύο τους έφυγαν κατευθείαν από τη συναυλία. «Καθίσαμε και οι δύο εκεί με τα κεφάλια μας στα χέρια, σαν να λέγαμε: "Τι συνέβη μόλις τώρα;"». Ακόμα και πριν φύγουν από το στάδιο, άρχισαν να συζητούν πώς να χειριστούν τη δημόσια παράβασή τους. «Και η αρχική συζήτηση ήταν: "Πρέπει να το πούμε στο διοικητικό συμβούλιο"».