Άδεια: Τι γίνεται αν δεν την πάρεις εντός του έτους - Τι αλλάζει από το 2026

Η ετήσια άδεια αναψυχής είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζόμενων και πρέπει να εξαντλείται εντός του ημερολογιακού έτους

Αν δεν δοθεί, μεταφέρεται, αλλά πρέπει να χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Αν δεν ληφθεί, μετατρέπεται σε χρηματική αποζημίωση ως εξής:

εάν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια με δική του υπαιτιότητα, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας διπλάσιες

αν δεν φταίει ο εργοδότης, το υπόλοιπο άδειας πληρώνεται ως εργάσιμες ημέρες.

Η παραίτηση από την άδεια είναι άκυρη, ενώ στην περίπτωση λήξης της σύμβασης ή απόλυσης οφείλονται οι αποδοχές των ημερών που δεν λήφθηκαν.

