Ολεξάνδρα Πασκάλ: Στα 7 της έχασε το πόδι της σε πυραυλική επίθεση. Τώρα, κέρδισε χάλκινο μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση ρυθμικής στην Ουκρανία

Η ιστορία της Ολεξάνδρα Πασκάλ προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση.

Στα 7 της, έχασε το πόδι της μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση. Ήταν Μάιος του 2022. Ένας πύραυλος διέλυσε ένα κέντρο αναψυχής στην περιοχή της Οδησσού, θάβοντας την κάτω από ερείπια. Πέρασε 15 ημέρες σε κώμα, έχοντας κάταγμα στο χέρι, σπασμένα πλευρά και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Παρά τα όσα πέρασε όμως, η Ολεξάνδρα Πασκάλ (Oleksandra Pascal), συνέχισε αμέσως να αγωνίζεται για ένα μέλλον στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η μικρή, αλλά τόσο γενναία Ολεξάνδρα, ξανάρχισε σχεδόν αμέσως τις προπονήσεις της στην ενόργανη γυμναστική μετά την απώλεια του ποδιού της. Σήμερα, η ιστορία της προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση. Πρόσφατα, η Ολεξάνδρα κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό ρυθμικής γυμναστικής και τώρα γοήτευσε ξανά τον κόσμο κερδίζοντας χάλκινο μετάλλιο στο Rizatdinova Cup 2025.

Σε ανακοίνωση της η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά ανέφερε ότι η Ολεξάνδρα «έχει ήδη γίνει το αληθινό πρόσωπο του πανουκρανικού τουρνουά @rizatdinova_cup. Αυτό το μικρό και τόσο τρυφερό κορίτσι έδειξε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνουν πραγματικά το θάρρος και η δύναμη. Για εμάς είναι μεγάλη τιμή και χαρά που η Σάσα (όπως τη φωνάζουν) συμμετέχει στο τουρνουά μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους γονείς της, αλλά και στους προπονητές της @inga_kovalchuk, που ανέθρεψαν έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο — ένα πρότυπο έμπνευσης τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η μητέρα της, Μαρία, είχε πει πως είναι πραγματικά θαύμα το ότι η κόρη της επιβίωσε. «Είχε ανοιχτό κάταγμα στο χέρι, τέσσερα σπασμένα πλευρά, σοβαρούς μώλωπες στο κεφάλι και της έλειπε το μικρό δάχτυλο. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι η πλάκα συνέθλιψε το πόδι της. Στο νοσοκομείο, η Σάσα μεταφέρθηκε αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πέρασε 15 μέρες σε κώμα. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν το ποδαράκι της και χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί. Έτσι ξεκίνησε το μακρύ μας ταξίδι προς την αποκατάσταση».

Μιλώντας για την πυραυλική επίθεση, σημείωσε: «Η έκρηξη ήταν τόσο έντονη που αρχικά δεν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Όταν συνήλθα, είδα τη κόρη μου παγιδευμένη κάτω από μια πλάκα από μπετόν. Άρχισα να φωνάζω για βοήθεια. Οι γείτονες έσπευσαν να τη βοηθήσουν: βρήκαν ξύλα για να στηρίξουν τα συντρίμμια και μαζί καταφέραμε να απελευθερώσουμε την κόρη μου από την παγίδα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία».

Έπειτα από πολλούς μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, η Ολεξάνδρα Πασκάλ μεταφέρθηκε στην Αυστρία, όπου ξεκίνησε αποθεραπεία. Εκεί, έμαθε και να περπατά με τη βοήθεια προσθετικού μέλους. Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Τίποτα δεν ήταν εύκολο, αλλά η θέληση και η αποφασιστικότητά της ήταν οι κινητήριές δυνάμεις της.

