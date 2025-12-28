Διακόπτεται το σχέδιο της Amazon για παραδόσεις μέσω drones στην Ιταλία

Η Amazon ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να μην προχωρήσει με τα σχέδια παράδοσης αγαθών μέσω drones στην Ιταλία παρότι είχε σημειώσει καλή πρόοδο.

Η Amazon δήλωσε ότι παρόλο που είχε σημειώσει καλή πρόοδο με τις αεροπορικές ρυθμιστικές αρχές, ευρύτερα ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υποστήριζαν το εγχείρημα και γι αυτό βάζει τέλος.

Σύμφωνα με το το Reuters, η ιταλική αρχή πολιτικής αεροπορίας ENAC χαρακτήρισε την απόφαση απροσδόκητη, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι η κίνηση υπαγορεύτηκε από εταιρική πολιτική, η οποία συνδέεται με «πρόσφατα χρηματοοικονομικά γεγονότα που αφορούν τον Όμιλο».

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 την επιτυχή ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών drones παράδοσης στο San Salvo, μια πόλη στην κεντρική περιφέρεια του Αμπρούτσο.

