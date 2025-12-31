Τα πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε καν το 2024 και πρωταγωνίστησαν το 2025

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του 2025, μια ανασκόπηση για τα πρόσωπα που μάθαμε μέσα στη χρονιά που φεύγει και (λογικά) θα θυμόμαστε και το 2026.

Tο 2025 πλησιάζει στο τέλος του, πράγμα που σημαίνει ότι πλησιάζει (ή έφτασε) η ώρα των ανασκοπήσεων. Πρόσωπα που δεν μας ήταν τόσο γνωστά μας συστήθηκαν με πιο έντονο τρόπο τη χρονιά που φεύγει ή διάφορα γεγονότα, όχι πάντα ευχάριστα, τα έφεραν ξανά στο προσκήνιο. Το 2025 ήταν μια χρονιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, πλούσια σε γεγονότα και στιγμές και οι προσωπικότητες που γνωρίσαμε φέτος (ή που θυμηθήκαμε ξανά) θα μας μείνουν για καιρό.

1. Λάουρα Κοβέσι

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα κάποια αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα όνομα που σημάδεψε την χρονιά που φεύγει, έβγαλε τους αγρότες στο δρόμο και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση. Μαζί με αυτό, ήρθε να προστεθεί και ένα μέχρι πρότινος άγνωστο όνομα μιας εισαγγελέως από τη Ρουμανία.

Διάβασε τη συνέχεια στο Reader.gr