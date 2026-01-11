Ετήσια άδεια: Τμηματική από φέτος η χορήγησή της - Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ημέρες η ελάχιστη διάρκεια

Τι συνεπάγεται η μη χορήγηση της άδειας

Ο νέος εργασιακός νόμος επαναπροσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και αξιοποίησης της ετήσιας άδειας των εργαζομένων, παρέχοντας ευελιξία, απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Η βασική καινοτομία που φέρνει το νέο καθεστώς αφορά τη δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας σε περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα, εντός του ίδιου έτους. Οι εργαζόμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να κατανέμουν τις ημέρες τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, υποβάλλοντας απλά ένα αίτημα προς τον εργοδότη τους.

