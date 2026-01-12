«Πήγαν να μπουν σπίτι μου το ξημέρωμα»: Πώς είναι η ζωή δίπλα από ένα Airbnb

Φασαρία, αποξένωση, τουριστικοποίηση. Η επέλαση των airbnb διαταράσσει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων του κέντρου της Αθήνας.

«Όταν μετακόμισα σε αυτή τη γειτονιά, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα κατέληγα να μοιράζομαι το κτίριο μου με μια ατελείωτη ουρά τουριστών που έρχονται και φεύγουν κάθε εβδομάδα. Η ζωή μου σε αυτή την πολυκατοικία που μένω την τελευταία δεκαετία, πάντοτε ήταν ήρεμη, όμως πλέον μοιάζει με μια συνεχή δοκιμασία».

Με αυτά τα λόγια, η 37χρονη Μαρία, η οποία ζει σε ένα σπίτι στην καρδιά των Εξαρχείων, περιγράφει την καθημερινότητά της μέσα σε μια γειτονιά που τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλοιώνεται στο βωμό της υπερ-τουριστικοποίησης και του gentrification.

