LIFE NOW

Εκπτώσεις: Πώς να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές χωρίς να πέσετε θύματα απάτης

JTeam

13 Ιανουαρίου 2026

Εκπτώσεις: Πώς να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές χωρίς να πέσετε θύματα απάτης
Unsplash
Καθώς ξεκινάει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα με στόχο να εξετάσει τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν οι καταναλωτές στις διαδικτυακές αγορές τους

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 97% των ερωτηθέντων επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επίγνωσης των κινδύνων της διαδικτυακής ασφάλειας και εφαρμόζει τουλάχιστον κάποια μέτρα για την προστασία των ψηφιακών συναλλαγών του.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας για να εμποδίσουν απόπειρες phishing και για να προστατεύσουν τις συναλλαγές πληρωμής τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...