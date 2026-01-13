Εκπτώσεις: Πώς να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές χωρίς να πέσετε θύματα απάτης

Καθώς ξεκινάει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα με στόχο να εξετάσει τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν οι καταναλωτές στις διαδικτυακές αγορές τους

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 97% των ερωτηθέντων επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επίγνωσης των κινδύνων της διαδικτυακής ασφάλειας και εφαρμόζει τουλάχιστον κάποια μέτρα για την προστασία των ψηφιακών συναλλαγών του.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας για να εμποδίσουν απόπειρες phishing και για να προστατεύσουν τις συναλλαγές πληρωμής τους.

