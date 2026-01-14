«Να συγχωρείς αλλά να μην ξεχνάς»: Το συγκλονιστικό κόμικ για το Ιράν και την επανάσταση

Η Ιρανή συγγραφέας Μαργιάν Σατραπί καταγράφει τις εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας όταν το Ιράν γνώριζε την πτώση του Σάχη και την σκληρότητα του ισλαμικού καθεστώτος

Όταν θέλουμε να μάθουμε την Ιστορία ενός λαού, συνήθως ψάχνουμε στο διαδίκτυο, σε βιβλία, σε ντοκιμαντέρ. Ψάχνουμε να ακούσουμε τη φωνή ενός λαού που δεν είναι κοντά, είτε γεωγραφικά είτε χρονικά. Αυτή τη φωνή την ακούμε πιο έντονα τις τελευταίες μέρες να έρχεται από τους δρόμους της Τεχεράνης και των μεγάλων πόλεων του Ιράν. Όμως δεν είναι απλή φωνή, είναι κραυγή για ελευθερία. Αν κατεβούμε λίγο πιο χαμηλά, θα δούμε τις ανθρώπινες ιστορίες που πιθανότατα θα χαραχτούν μέσα μας.

Το Ιράν φαίνεται να αλλάζει αλλά ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα προκύψει. Η πάλη για την ελευθερία αρκεί για να κερδίσει τον θαυμασμό μας. Αυτή η πάλη δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ένα κόμικ μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα γιατί περικλείει μια ανθρώπινη ιστορία που λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός και έχει πανανθρώπινα νοήματα που σπάνε γλωσσικούς και γεωγραφικούς φραγμούς.

