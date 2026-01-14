Πόσες ημέρες εργάστηκαν οι Έλληνες για το κράτος το 2025

Το 2025 εργασθήκαμε 177 ημέρες για το κράτος: αυτό καταδεικνύει η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας, την οποία δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ)

Η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας δημοσιεύεται ετησίως από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υπολογίζει τη μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα «απελευθερωθούν» από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να προσεγγίσει τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του Tax Foundation.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr