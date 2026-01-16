Το TikTok θέτει σε εφαρμογή το νέο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας στην Ε.Ε. - Χρήστες κάτω των 13 ετών θα αφαιρούνται

Στα πρότυπα της Αυστραλίας, που έχει απαγορεύσει τη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία προχώρησε σε επιβολή απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Για την ακρίβεια, έχουν αφαιρεθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 4,7 εκατ. λογαριασμοί σε 10 διαφορετικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων τα YouTube, TikTok, Instagram, Snap και Facebook.

Στα ίδια πρότυπα θέλει να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνονται οι πιέσεις για την επιβολή απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Το Tiktok ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή, μία νέα τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας, που δοκιμάστηκε πιλοτικά τον τελευταίο χρόνο.

Όπως γράφει τον Guardian, βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων προφίλ, αναρτημένου περιεχομένου και συμπεριφορικών δεδομένων, προκειμένου να εκτιμήσει αν ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών.

Σύμφωνα με το TikTok, οι λογαριασμοί που επισημαίνονται δεν θα διαγράφονται αυτόματα, αλλά θα εξετάζονται από εξειδικευμένους συντονιστές. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα αφαιρούνται. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες λογαριασμοί κατέβηκαν από την πλατφόρμα. Αντίστοιχα, η Meta -μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram- χρησιμοποιεί την εταιρεία επαλήθευσης Yoti για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών στο Facebook.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος του TikTok συμπίπτει με την αυξημένη εποπτεία των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο οι πλατφόρμες συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την επιβολή ηλικιακών ορίων στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Δανία έχει εκφράσει την πρόθεση να απαγορεύσει την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 15 ετών.