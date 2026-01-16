Τα Φιλαράκια: Η απίθανη ώρα που έβαλε το Star την αγαπημένη κωμική σειρά

Τα Φιλαράκια στο Star και τις καθημερινές πλέον. Η απίθανη ώρα που έβαλε ο σταθμός την αγαπημένη κωμική σειρά και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινάς την ημέρα σου.

Τι και αν έχουν περάσει 22 χρόνια από τη στιγμή που τα Φιλαράκια έριξαν τίτλους τέλους, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Τσάντλερ, ο Τζόι και ο Ρος εξακολουθούν να σκορπούν γέλιο μέσα από τις streaming υπηρεσίες και το Star που παίζει ξανά και ξανά τη σειρά σε επανάληψη με back to back επεισόδια.

Τώρα το Star προβάλλει την αγαπημένη κωμική σειρά (και) καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) στην πολύ πρωινή ζώνη και συγκεκριμένα στις 06.00 το πρωί με τριπλό(!) χορταστικό επεισόδιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr